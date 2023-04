Gemeentebestuur wil bij GGD aandringen op betere bereikbaarheid HPV-priklocatie

Bron: OOG Radio & Televisie

Het gemeentebestuur gaat er bij GGD Groningen op aandringen dat HPV-priklocaties goed bereikbaar moeten zijn. Dat laat wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg woensdag weten.

Molema reageert daarmee op vragen van raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. Leemhuis: “Als partij vinden wij het belangrijk dat mensen hun HPV-inenting kunnen halen. In Groningen is er één locatie die zich op bedrijventerrein ’t Witte Lam bevindt. Deze locatie is slecht bereikbaar voor mensen die te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer hier naar toe willen. Om een beeld te schetsen. Ik ken mensen die in een naastgelegen wijk wonen en die alles met de fiets doen. Maar van deze locatie zeggen ze, we gaan hier in de auto naar toe, omdat we het gevaarlijk vinden om met de fiets de drukke Groningerweg over te steken.”

Wat is HPV?

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Het virus kan baarmoederhalskanker en genitale wratten veroorzaken. Het kan ook kanker bij de penis, anus, schaamlippen, vagina, en mond- en keelholte veroorzaken. Je krijgt HPV via seksuele handelingen. Bijna iedereen krijgt ooit een HPV-infectie, mannen en vrouwen. En bijna altijd ruimt het lichaam dit virus zelf weer op. Met een vaccinatie ben je echter extra goed beschermd.

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Waarom worden deze prikken gegeven tijdens de Cito-periode?”

Leemhuis: “En nu we hier zo bij elkaar zitten heb ik ook nog een aanvullende vraag. Die gaat over de planning van deze prikactie. Gisteren en vandaag leggen kinderen uit groep 8 hun Cito-toets af. Ook deze groep is opgeroepen voor een prik. En dat is vreemd omdat de GGD communiceert dat je van deze prik toch wel ziek kunt worden. Je plant dus een prikactie in een periode die voor kinderen heel belangrijk is, waarbij er het risico bestaat dat een schoolkeuze hierdoor kan veranderen. Ik ben heel benieuwd waarom er voor deze dagen is gekozen.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Behalve naar de bereikbaarheid kijken we ook naar de kosten”

Wethouder Molema: “Om antwoord te geven op de eerste vraag waarom er gekozen is voor deze locatie. We kijken niet alleen naar de bereikbaarheid maar ook naar de kosten. En welke locatie is beschikbaar. Deze locatie op het bedrijventerrein was al ingericht als priklocatie voor corona. Ook qua kosten is deze locatie ideaal. En daarom is de keuze hierop gevallen. Bij de GGD is er ook een groot bewustzijn van wat iets mag kosten. Dat is onderdeel van de taakstellingen voor de GGD.”

“Het is niet de ideale locatie”

Toch is Molema het wel met Leemhuis eens: “De noodzaak van een goed bereikbare priklocatie wordt door onderschreven. Dit is niet de ideale locatie, maar het is onderdeel van een bredere afweging. Wel zullen wij als gemeentebestuur bij de GGD aan gaan dringen op een betere bereikbaarheid. Maar u zult zich ook moeten realiseren dat hier een ander prijskaartje aan vast hangt. De meest ideale situatie in onze ogen is dat je het prikken naar de kinderen toe brengt. Bijvoorbeeld op school. Maar dit zal hele andere kosten met zich mee brengen.”

“Bij de GGD zijn geen klachten binnengekomen”

Wanneer het gaat om de planning is Molema helder: “Voor deze prik zijn kinderen en tieners in de leeftijd van 10 tot 18 jaar uitgenodigd. Op een moment wanneer het prikken niet goed uitkomt, dan kan er gekozen voor een ander moment. Dus als je deze dagen een Cito-toets hebt, dan kun je ook een ander moment inplannen. Wel moet mij nog van het hart dat u deze vragen stelt, maar dat de GGD zich niet herkent in het verhaal. Bij de gezondheidsorganisatie zijn geen klachten binnengekomen over de bereikbaarheid en ook niet over de planning. Wel willen wij als gemeentebestuur de uitnodiging doen dat als je klachten hebt, dit wel te melden. Dan kunnen we het oppakken.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “We moeten toch het maximale doen om het voor mensen beschikbaar te maken? Het gaat om de publieke gezondheid”

Leemhuis: “OOG Tv heeft de afgelopen dagen aandacht besteed aan dit onderwerp. En naar aanleiding van deze berichtgeving heeft een inwoner zich bij mij gemeld. Deze persoon heeft mij verteld dat er geprobeerd is contact te zoeken, maar dat er geen antwoord kwam. Ik verbaas mij er dan wel over dat de GGD zegt dat er geen reacties zijn binnengekomen.” Ook wil Leemhuis nog reageren op het antwoord van de wethouder: “Groningen is een fietsstad. In onze mobiliteitsvisie hebben we er voor gekozen voor een zo’n optimale bereikbaarheid per fiets, per voet of per openbaar vervoer. Daarnaast vinden wij het inenten iets dat heel belangrijk is. Het lijkt mij belangrijk om dit op goede locaties te doen. Ik kan niet inschatten wat dit met de kosten doen, maar om iets niet te doen omdat het duur is, dat vind ik een makkelijke reactie. We hebben het over de publieke gezondheid. Ik zou het dan ook willen omdraaien. Dat we het maximale doen voor mensen om het beschikbaar te maken. En dat we niet alleen kijken naar het kostenaspect.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Komende periode komt de meerjarenagenda GGD ter sprake”

Molema: “Ik heb geen vraag gehoord. Maar misschien is het goed om te melden dat de nieuwe meerjarenagenda GGD er aan komt. Die moet bestuurlijk worden vastgesteld. Dat is een mooi moment om dan dit gesprek te voeren. Daarin kunnen we gaan kijken naar de bereikbaarheid van de dienstverlening en welke kosten daar uit komen.”