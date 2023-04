Gemeentebestuur: “Geen signalen bekend dat er problemen zijn bij crisisdienst Lentis”

Bij het gemeentebestuur zijn geen signalen bekend dat er problemen zijn in de bezetting bij de crisisdienst van Lentis. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg laten weten.

Molema reageerde daarmee op vragen van de fracties van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen. Fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV: “We hebben deze vragen gesteld in de context dat we in Groningen meer en vaker te maken krijgen met verwarde personen en incidenten, waarbij we benieuwd zijn hoe de crisisdienst hier mee om gaat. De aanleiding voor de vragen is een zaak waarbij een persoon zich gemeld heeft bij Lentis waar op dat moment geen arts of psycholoog aanwezig was die een diagnose kon stellen. Deze persoon, die in een psychose verkeerde, is weer naar huis gebracht, zonder zorg, waarbij de buurt in verwarring werd achtergelaten. Hoe kan dat?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Veel contact met Lentis”

Wethouder Molema: “De aanleiding van uw vragen zijn een individuele casus. Als gemeentebestuur gaan wij nooit in op individuele zaken. Wel is het goed om te realiseren dat een verhaal altijd twee kanten heeft. Als gemeente hebben we veel contacten met Lentis. Bij ons zijn geen signalen bekend dat er problemen zijn met de bezetting of dat noodzakelijke expertise niet aanwezig is. Die geluiden zijn bij ons niet bekend. U vraagt hoe het geregeld is als iemand niet kan worden opgenomen. In de sector zijn afspraken gemaakt met andere partners in de keten die vervolgens aan zet zijn om de zorg op te pakken die gewenst is.”

“We kunnen niet alles oplossen”

De wethouder vertelt verder: “U vraagt ook wat dit voor de buurt doet. Ik denk dat het goed is dat we als maatschappij bepaald gedrag niet direct als onbegrepen gedrag gaan beoordelen. Wanneer een incident hoog oploopt dan wordt er uiteraard met de buurt gesproken, waarbij we dan een bijeenkomst organiseren. Qua beleid kan ik u vertellen dat de crisisdienst prima functioneert, dat er niets aan de hand is. En ik zou willen adviseren om daar als gemeenteraad ook eens een bezoek te brengen om te bekijken hoe het in zijn werk gaat. Als College hebben we dit onlangs ook gedaan. Daarnaast moet u zich realiseren dat we ook niet alles op kunnen lossen.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Zorgelijke ontwikkeling”

Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “U zegt dat het om mensen gaat met onbegrepen gedrag. Maar dit gaat verder. Daar komt bij dat iemand naar de crisisdienst gaat. Er is niet gezegd dat er niemand is, maar dat belangrijke personen er niet zijn. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Iemand wordt dan teruggebracht naar huis, waarbij we weten dat de wachttijd voor een psychiater of psycholoog zeker acht maanden is. Wij als fractie maken ons daar ernstig zorgen over. We hebben diverse incidenten gehad, waarbij ook mensen het leven hebben gelaten.”

Wethouder Manouska Molema: “Niet op de stoel van de mensen van Lentis gaan zitten”

Molema: “De vragen die u stelt zijn zeker relevant. Ik heb aangegeven dat bij ons geen signalen bekend zijn dat expertise op sommige momenten niet aanwezig is. Daarnaast is het denk ik belangrijk om niet op de stoel te gaan zitten van de mensen die daar werkzaam zijn. Zij hebben er voor geleerd om bepaald gedrag te herkennen.”