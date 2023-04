Gemeente wil van inwoners weten wat zij van erfgoed vinden

Foto Andor Heij: Gemeente Ten Boer, Kloosterkerk in Thesinge

De gemeente Groningen wil van de inwoners weten wat zij van het erfgoed, monumenten en het landschap vinden.

Met erfgoed bedoelt de gemeente oude of bijzondere gebouwen met een historische betekenis. Ook landschappelijke elementen kunnen erfgoed zijn, zoals hierbij aan oude wegen, paden, waterlopen, wierden, dorpslinten, historisch groen en archeologische plekken.

De gemeente heeft hiervoor een vragenlijst gemaakt. Die is in 2017 ook al een keer gemaakt, maar nu kunnen inwoners van de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer ook meedenken. Daarnaast kunnen inwoners ook gebouwen aanwijzen die in hun ogen (cultuur) historisch belangrijk zijn.

Wie wil mee doen kan de vragenlijst invullen.