Gemeente wil gezondheidsverschillen aanpakken

De gemeente wil de grote verschillen in levensverwachting en gezonde jaren aanpakken. Daarvoor is dit jaar 9,5 miljoen euro beschikbaar.

Groningen heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in gezondheid en alle facetten daarvan. Mede daardoor is Groningen onlangs voor de tweede keer uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland. Maar dat betekent helaas niet dat wij de meest gezonden inwoners van ons land hebben.

Wethouder Manouska Molema: “Binnen de gemeente Groningen zien we grote verschillen in levensverwachting en gezonde jaren. Deze verschillen willen we verkleinen door juist in de wijken te investeren waar dat het meest nodig is.” Dat kan volgens Molema door de krachten te bundelen tussen diverse partners in de wijken en dorpen.

Er word ingezet op vier thema’s: acties om een gezonde leefstijl en gedrag te bevorderen; ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en mentale weerbaarheid; kennisontwikkeling en verbindingen tussen partners om de gezondheid in de toekomst te verbeteren; en activiteiten in wijken en dopen die bijdragen aan een gezond leven.