Gemeente voert vanaf 1 januari reclamebelasting in: “Bijzonder ineffectieve belasting”

De gemeente Groningen voert per 1 januari 2024 reclamebelasting in voor winkeliers. Ondernemers worden daar deze week over geïnformeerd door middel van een brief.

In de brief staat dat een bedrijf uit de provincie Gelderland is ingehuurd om de komende weken reclame-uitingen in beeld te brengen. Reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt op beeld vastgelegd en geïnventariseerd. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld reclame die aan de gevels prijkt, of zich op ramen of in etalages bevindt. Het gaat om spandoeken, vlaggen en uithangborden.

Terugdringen van reclame-uitingen

In de gemeente Groningen wordt gewerkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Het gemeentebestuur vindt dat reclame een overheersende uitstraling heeft en belastend is voor de openbare ruimte. De nieuwe belasting moet bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid reclame-uitingen in de gemeente. Op dit moment is nog onbekend hoe de belastingregeling er uit komt te zien. Hier wordt komende herfst door de gemeenteraad over gesproken. Wel denkt de gemeente dat de belasting jaarlijks zo’n 500.000 euro op gaat leveren.

Tom Rustebiel (D66): “Bijzonder ineffectief”

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD laat in ieder geval weten niet blij te zijn met de plannen: “Hoe erg wil je het hebben in de gemeente Groningen? Uitingen worden gefotografeerd zodat de gemeente een nieuwe belasting kan heffen.” Tom Rustebiel van D66: “Groningen wil helaas reclamebelasting gaan heffen bij ondernemers. Een bijzonder ineffectieve belasting bovendien, met torenhoge handhavingskosten.”