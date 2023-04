Gemeente start ‘prijsvraag’ voor nieuwe huurder van kiosk in Oosterparkwijk

De gebouwtjes worden geplaatst op het Wielewaalplein - Foto: Gebiedsmanager Nienke Alkema via Twitter

De gemeente is op zoek naar een nieuwe huurder voor het gebouwtje naast de Michi-Noeki op de kruising van de Zaagmuldersweg en de Vinkenstraat. Om te zorgen dat de buurt het eens is met de nieuwe huurder, schrijft de gemeente een prijsvraag uit voor ondernemers en organisaties die dit gebouwtje willen huren.

Het gebouwtje werd er neer gezet, zodat de tabakszaak van de familie Knollema er naartoe kon verhuizen. De familie moest eind 2020 vertrekken uit het pand van de Lidl aan het Wielewaalplein, omdat de supermarkt wilde uitbreiden. Daarop volgde veel protest en liep het conflict met de supermarkt zelfs uit op een rechtszaak. Vlak voor de oplevering van het gebouwtje bleek echter dat de iconische winkel niet terugkeert.

De geplande buren van de tabakszaak, de Michi-Noeki, zit wel in het gebouwtje. Via een prijsvraag zoekt de gemeente nu een exploitant voor de kiosk. In tegenstelling tot de Michi-Noeki moet deze nieuwe huurder wel zelfstandig de huur (1.020,16 bruto per maand) kunnen opbrengen.

Maar de definitieve invulling van de kiosk gebeurt ook in overleg met de buurt. Daarom schrijft de gemeente een prijsvraag uit, waar nieuwe huurders op kunnen reageren, De kandidaten die voldoende scoren (minimaal een 6), worden daarom voorgelegd aan bewoners van de Oosterparkwijk. “Het is belangrijk dat de kiosk een invulling krijgt die gesteund wordt door de bewoners van de Oosterparkwijk”, aldus wethouder Carine Bloemhoff. “Daarom kiezen we de definitieve invulling van de kiosk in overleg met de buurt. Via een stemming zal de winnaar uiteindelijk worden bepaald.”

Mensen die zich aan willen melden als exploitant en een plan willen indienen, kunnen hun vragen stellen via oudewijken@groningen.nl. Alle ontvangen vragen worden beantwoord in één document. Dat document wordt uiterlijk 19 mei 2023 gepubliceerd en verstuurd aan iedereen die vragen heeft gesteld. De winnaar zal op 1 augustus 2023 bekend worden gemaakt. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.