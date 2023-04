‘Gemeente moet actie ondernemen om watertekort te voorkomen’

De gemeente Groningen moet met een eigen actieplan komen om bij te dragen aan oplossingen voor het dreigende drinkwatertekort in de provincie. Daarvoor pleiten de raadsfracties van D66 en GroenLinks.

De vraag om actie vanuit de gemeente volgt op het rapport wat het RIVM maandagochtend publiceerde. In dit rapport wordt duidelijk dat verschillende provincies tussen nu en 2030 te maken kunnen krijgen met een tekort aan drinkwater, als er geen maatregelen worden genomen. De RIVM-onderzoekers stellen dat dit probleem in Groningen eigenlijk nu al speelt, met name in de zomer.

De gemeente moet volgens D66 en GroenLinks met eigen plannen komen om water te besparen en om vaker regenwater te gebruiken in plaats van drinkwater. “Er zijn verschillende dingen die de gemeente kan doen, zoals het stimuleren van waterbesparende apparatuur en gebruik van regenwater in plaats van drinkwater”, aldus Andrea Poelstra-Bos (D66). De twee fracties denken daarbij onder meer aan het gebruik van nieuwe innovaties om water te besparen en aan het grootschalig opvangen en bergen van regenwater. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen in nieuwe woonwijken, zoals Stadshavens en Suikerzijde.

Volgens Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) is nog niet goed in beeld gebracht welke manieren het beste werken. De gemeente moet daarom optrekken met de provincie en de waterschappen, om zo te komen tot een goed actieplan. “We stellen ook voor om samen met het Groningse Klimaatadaptatiecentrum een pilot te organiseren om hier meer over te leren, zodat we in de toekomst de goede maatregelen kunnen nemen”, aldus Nieuwenhout. “Tot slot hopen we dat de gemeente het goede voorbeeld wil geven en in haar eigen werkzaamheden het waterverbruik vermindert.”