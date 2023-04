Gemeente houdt recht op eerste koop percelen naast sportpark Esserberg

Esserweg

De gemeente Groningen houdt het recht op eerste koop op vier percelen naast sportpark de Esserberg op de grens van Groningen en Haren.

Twee eigenaren van de grond en de bewonersvereniging Essen hadden bezwaar gemaakt tegen het recht op koop van de gemeente. Die werden door de bezwaarschriftencommissie respectievelijk ongegrond en niet ontvankelijk verklaard.

De bezwarencommissie vindt dat de bewonersvereniging geen bezwaar kan maken, omdat die in juridische zin geen belanghebbenden zijn. De grondeigenaren wel.

Groningen had de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gebruikt om als eerste het recht te hebben om de grond te kopen. Dit om speculatie te voorkomen en er voor te zorgen dat de gemeente bepaald wat er gaat komen.

De grond maakt onderdeel uit van de groene long tussen Groningen en Haren. Diverse organisaties in met name Haren zijn bang dat het gebied naast het sportpark toch vol gebouwd gaat worden. Anderen vrezen dat het sportpark uitgebreid gaat worden, omdat er een capaciteitsprobleem is.

De bezwaarmakers kunnen nog naar de bestuursrechter om het eerste recht van koop van de gemeente aan te vechten.