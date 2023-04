‘Gemeente hielp 480 extra mensen aan werk’

foto: André Huitenga

De gemeente Groningen heeft sinds afgelopen jaar 480 extra mensen met een bijstandsuitkering geholpen richting werk, een opleiding of een andere vorm van participatie.

Dat gebeurde via het Werk- en Ontwikkelingsprogramma. Het aantal bijstandsgerechtigden is in Groningen met 350 afgenomen. Dat heeft een besparing van 2,3 miljoen euro opgeleverd. Wethouder Carine Bloemhoff: “We hebben op het juiste moment de juiste interventies gepleegd. Er is krapte op de arbeidsmarkt en we hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen. daar plukken de inwoners nu de vrachten van.” Dit jaar wil de gemeente nog eens 600 mensen extra helpen.

Het gaat onder meer om het programma ‘Op koers’. Daarmee krijgen deelnemers in een korte periode intensieve begeleiding om een persoonlijk doel te behalen. Van de 232 gestarte deelnemers is 23 procent betaald aan het werk gegaan. 40 procent kreeg scholing, een participatieplaats of sociale activering. 27 procent is op dit moment nog bezig. 10 procent kon om diverse redenen niet aan de slag.

Verder is daar nog het Talentperron aan het Harm Buiterplein. Daar kunnen inwoners ontdekken waar ze goed in zijn en welke baan of opleiding daarbij past. Daar kwamen ruim 750 bezoekers op af. Tenslotte werken de coaches Werk & Participatie vanuit fysieke locaties nauw samen met maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers. Hierdoor kunnen inwoners beter geholpen worden aan een passende baan of activiteit in eigen buurt.