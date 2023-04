Gelden aangescherpte maatregelen KNVB ook voor klap vanaf tribune? ‘Afweging maken als incident zich voordoet’

Een supporter deelt een klap uit aan FC-linksback Jetro Willems

De KNVB heeft haar maatregelen rond geweld tegen spelers en scheidsrechters donderdag aangescherpt rond incidenten waarbij spelers worden geraakt of aangevallen door supporters op het veld. Een specifieke regel voor een herhaling van het ‘Willems-incident’, waarbij vanaf de tribune naar een speler wordt geslagen, ligt (nog) niet vast.

De voetbalbond komt met de aangescherpte maatregelen, nadat Ajax-middenvelder Davey Klaassen woensdag werd geraakt door een aansteker uit het publiek en een hoofdwond opliep.

De bond heeft daarom per direct besloten om haar scheidsrechters mee te geven het spel stil te leggen, als er voorwerpen op het veld worden gegooid. Als de wedstrijd wordt hervat en het gebeurt nog een keer, staakt de scheidsrechter de wedstrijd definitief. Wanneer één van deze voorwerpen een speler raakt, wordt de wedstrijd meteen definitief gestaakt.

‘Speler die een klap krijgt vanaf de tribune komt gelukkig bijna nooit voor’

Maar de voetbalbond haalt ook het incident rond FC-Groningen linksback Jetro Willems aan als voorbeeld van een toenemende reeks van incidenten tussen spelers en het publiek. Kort daarvoor betrad de vader van de minderjarige jongen die de klap uitdeelde het veld.

Daarom neemt de bond ook maatregelen tegen ‘supporters’ die het veld betreden. Wanneer dat gebeurt, gaan de spelers meteen naar de kleedkamers. Ook bij deze regel geldt: gebeurt het nog een keer, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Als een ‘supporter’ op het veld komt en een speler of scheidsrechter aanvalt, dan besluit de scheidsrechter direct de wedstrijd definitief te staken.

Dat betekent dat de wedstrijd tussen FC Groningen en SC Heerenveen, onder de regels die nu gelden, hoogstwaarschijnlijk na 82-minuten definitief was gestaakt. Of toch niet? Want de jonge FC-aanhanger die Willems een klap uitdeelde, stond niet op het veld toen hij dat deed.

Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat, omdat deze regel niet één-op-één te vergelijken is met het incident waarbij een supporter vanaf de tribune een klap uitdeelt aan een speler op het veld, er gekeken moet worden wat de beste manier is om dit op te lossen: “In zo’n specifieke situatie moet er afgewogen worden wat er gebeurt. Dit komt gelukkig bijna nooit voor, dat een speler naar de tribune loopt en vervolgens een klap krijgt. Als we voor dit soort situaties ook een specifieke richtlijn maken, wordt het boek wel heel dik. ”

Nieuwe incidenten voorkomen

Met de regels hoopt de KNVB nieuwe incidenten te voorkomen. “Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen”, aldus Marianne van Leeuwen, Directeur betaald voetbal bij de KNVB. “Daar zijn we helemaal klaar mee.”