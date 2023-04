Geit gedumpt tussen Stad en Zuidwolde

Foto: Dierenambulance Groningen

Medewerkers van de Dierenambulance hebben dinsdagmiddag een dwerggeitje gered, nadat het dier werd gedumpt tussen de stad Groningen en Zuidwolde.

Het bokje werd dinsdagmiddag gered langs de Westerseweg, tussen Zuidwolde en de Koningslaagte. De Dierenambulance weet vrijwel zeker dat het dwerggeitje bewust aan zijn lot werd overgelaten, omdat de oormerken van het dier bewust zijn verwijderd.

De Dierenambulance is op zoek naar tips over het bokje. Mensen die het dier herkennen of tips hebben over de de dumping, kunnen contact opnemen met de Dierenambulance. Dat kan door een mail te sturen via dbh@dierenambulance-groningen.nl, met daarbij meldingsnummer 2304/34.