Geen zorgen bij wijngaard Hof van ’t Hogeland om nachtvorst: “Het valt hier wel wat mee”

Foto: Elma Middel

Fruittelers in het land hebben de voorbije nachten maar weinig slaap gehad. Met de temperatuur die in de nacht onder nul komt proberen ze hun fruitbomen en -struiken zo veel mogelijk te beschermen. Maar die problemen spelen niet bij wijngaard Hof van ’t Hogeland.

“Ik heb de beelden ook gezien en de verhalen gelezen”, vertelt Elma Middel van de wijngaard. “Maar ik zal je eerlijk vertellen dat zolang ik hier actief ben, en dat is sinds 2013, dat ik ’s nachts nog nooit in touw ben geweest. Voor komende nacht wordt er ook vorst verwacht. Maar ik denk dat het hier wel losloopt. Ik denk dat het in andere delen van het land lastiger is.”

“De locatie is ons voordeel”

Want voor de duidelijkheid: ook voor Middel is er wel degelijk een gevaar. Eén van de grootste problemen in de wijnbouw is namelijk de voorjaarsvorst. In april lopen de ogen uit waarbij de jonge scheuten erg gevoelig zijn voor vorst. Het groene weefsel bevriest als bij temperaturen bij -1 graden. Als dit gebeurt worden de scheuten zwart en zullen ze na een aantal dagen helemaal verdorren. Het gevolg is een mislukt oogstjaar. “Het voordeel is onze locatie”, vertelt Middel. “Wij zitten nabij Mensingeweer. Er is hier een duidelijke invloed van de Waddenzee. Als het in Stad 2 graden vriest, dan blijft het hier rond de 0 graden.”

“Problemen in het westen zijn groter, daar is de natuur al een stap verder”

Middel: “En de hoogte is eveneens belangrijk. Je hoort wel eens dat het zoveel graden vriest op klomphoogte. Mijn wijngaard bevindt zich op een wierde, op een bult. Een wijnrank is ongeveer tachtig centimeter hoog, en dat betekent dat de struik zich ook op die hoogte bevindt. En mocht het komende nacht wel kouder worden, ik heb zojuist gezien dat de jonge scheuten zich nog netjes in een bolletje bevinden. Dat is een soort velletje, met een wolletje, waardoor ze sowieso op dit moment nog goed beschermd zijn. Ik verwacht dat de problemen in het westen van het land groter zijn, omdat daar de vorst wat strenger zal zijn, en de struiken al verder ontwikkeld zijn. Het Noorden loopt er altijd wat achteraan.”

Hof van ’t Hogeland

Elma Middel is volgens eigen zeggen de enige professionele wijnboerin in Groningen. Daarbij maakt zij geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. De wijngaard opende in 2013 de deuren en bevindt zich tussen Mensingeweer en Schouwerzijl. Op een helling staan op ongeveer driekwart hectare zo’n 2.200 struiken. De wijn die het oplevert wordt op verschillende plekken, waaronder in Stad, verkocht. Ook wordt er verkocht aan restaurants.