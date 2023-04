Geen dwangsom voor Vastgoed Bulten vanwege sloop plafonds

De gemeente Groningen had Vastgoedbedrijf Bulten geen dwangsom mogen opleggen voor de sloop zonder vergunning van een aantal monumentale plafonds. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Het klopt dat Bulten geen vergunning had voor de sloop van de plafonds uit een gemeentelijk monument aan de Nieuwe Ebbingestraat, maar de dwangsom mocht niet opgelegd worden. Een dwangsom is bedoeld om een overtreding ongedaan te maken. Volgens de Raad van State is dat niet mogelijk bij versierde plafonds uit 1880 en 1881 die inmiddels verdwenen zijn.

De inmiddels overleden vastgoedeigenaar Wim Bulten had het pand in september 2017 aangekocht. De gemeente stelt dat daar zonder toestemming twee studentenkamers bij zijn gemaakt. De dwangsom die de gemeente daarvoor oplegde, was volgens de Raad van State wel terecht. De twee bewuste kamers moeten dan ook verwijderd worden. De dwangsom daarvoor bedraagt maximaal 6.000 euro.

De Raad van State heeft Bulten wel in het gelijk gesteld in een zaak rond een pand aan de Oosterhamrikkade. De gemeente wilde niet dat hij van vier bestaande studentenkamers twee appartementen zou maken. Volgens de hoogste bestuursrechter mocht de gemeente dat niet tegenhouden.