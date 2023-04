‘Geen aanwijzingen voor onregelmatigheden in UMCG en Martini Ziekenhuis na aanhouding verpleegkundige WZA’

Het Martini Ziekenhuis en het UMCG zien geen aanwijzingen om aan te nemen dat verpleegkundige uit de gemeente Noordenveld, die afgelopen maandag werd aangehouden in verband met de dood van 24 patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, voor onregelmatigheden heeft gezorgd in de twee Groningse ziekenhuizen.

Dat laat het Martini Ziekenhuis vrijdagmiddag weten, nadat donderdagavond duidelijk werd dat de verdachte ook in de twee Groningse ziekenhuizen heeft gewerkt. Het Martini Ziekenhuis stelt dat nu niet bevestigd kan worden dat de verpleegkundige, voor zijn aanstelling in het WZA, in het ziekenhuis heeft gewerkt.

‘Geen onderzoek naar tijd van verdachte in ziekenhuizen Stad’

Het Groningse ziekenhuis laat weten dat er inmiddels contact is geweest met het Openbaar Ministerie. De openbaar aanklager heeft op haar beurt aangegeven dat het onderzoek naar de man uit Noordenveld zich nu uitsluitend richt op de periode dat de verdachte werkzaam is geweest in het WZA.

“Het Martini Ziekenhuis en het UMCG zijn op dit moment geen onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie”, aldus het ziekenhuis. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen om aan te nemen dat er zich binnen UMCG en Martini Ziekenhuis onregelmatigheden hebben voor gedaan. UMCG en Martini Ziekenhuis hebben alle vertrouwen in de volledigheid en zorgvuldigheid van het onderzoek.”

‘Hulp aangeboden na schokkend nieuws’

Volgens de Raad van Bestuur is ook in het Martini Ziekenhuis en UMCG is geschrokken gereageerd op het nieuws over de aanhouding en de verdenking van de verpleegkundige: “De berichten over een beroepsgenoot zijn schokkend en ingrijpend. Uiteraard voor patiënten, naasten en onze collega’s van het WZA, met wie we zeer meeleven. De Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen hebben onze hulp aangeboden.”

Het Openbaar Ministerie en de politie maakten donderdagochtend bekend dat afgelopen maandag een dertigjarige verpleegkundige uit de gemeente Noordenveld werd aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van patiënten tijdens de coronapandemie. Volgens het AD zou het gaan om 24 patiënten. Het OM liet de identiteit van de verdachte verpleegkundige grotendeels ongewis, maar later op de avond werd bekend dat de verdachte ook in de twee Groningse ziekenhuizen werkzaam is geweest. Dat was gedurende de twee jaar voor de coronapandemie het geval.