GCC noemt gesloten blijven winkels op zondagochtend jammer: “Geef ondernemers de vrijheid”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Winkels blijven op zondagochtend in de gemeente gesloten. In de Groningse politiek is geen meerderheid te vinden om winkels ook op zondagochtend te openen. De Groningen City Club noemt het jammer.

“Het was afgelopen woensdag best wel een interessante vergadering”, vertelt voorzitter Eric Bos van de GCC. “Er kwamen veel argumenten en punten op tafel. Maar of het ook heel spannend was? Nee. Ik had snel in de gaten welke kant het op ging. Het was ook duidelijk dat de partijen die samen de coalitie vormen van tevoren hun standpunt hadden ingenomen. Onze inspraak maakte geen verschil. Uiteindelijk was het mooi om te zien hoe zich een mooi debat ontvouwde tussen eigenlijk de coalitie en de oppositie.”

Broodje van Eigen Deeg

Aanleiding voor het debat was een petitie van broodjeswinkel Broodje van Eigen Deeg in de Brugstraat. Deze winkel was de afgelopen jaren op zondagochtend open, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Een verklikker maakte de handhaving van de gemeente Groningen wakker waardoor de winkel sindsdien op zondagochtend gesloten moet blijven. De eigenaresse begrijpt het niet, omdat er aan de overkant wel ontbijtjes geserveerd mogen worden. Een petitie werd ongeveer vierduizend keer getekend.

“Je moet het gewoon aan de markt laten”

Of Bos ook teleurgesteld het gemeentehuis heeft verlaten? “Nee. Maar ik vind het wel heel jammer. Er lagen afgelopen woensdag drie opties op tafel. Of alles blijft op zondagochtend dicht, of alles gaat open, of je geeft alleen bakkers op zondagochtend de ruimte. In onze optiek moet je het gewoon aan de markt laten. Je moet ondernemers de vrijheid geven. En er werden woensdag heus wel nuttige dingen gezegd. Het argument bijvoorbeeld dat kleine ondernemers het dan niet meer kunnen bolwerken omdat ze zeven dagen geopend moeten zijn, omdat ze anders de strijd niet aan kunnen gaan met de grote bedrijven. Maar volgens mij loopt dat niet zo’n vaart. Een deel van de bedrijven zal dan misschien op zondag open gaan en op maandag dicht blijven. Of juist op zondag dicht blijven, wanneer er toch gehecht wordt aan de zondagsrust. Volgens mij moet je het vrij laten.”

“Broodje van Eigen Deeg sluit nu hoogstwaarschijnlijk aan het einde van het jaar de deuren”

Bos: “Het is een vorm van onderschatting. De gemeenteraad maakt de keuze voor de ondernemers. Terwijl ondernemers hun zaak runnen op basis van kostenfactoren. Ondernemers zijn zelf mans genoeg om te bepalen wanneer ze het beste open kunnen, en wanneer ze een dag dicht kunnen. Dat hoeft de politiek niet te beslissen. Het debat ging specifiek over Broodje van Eigen Deeg dat op zondagochtend gesloten moet blijven. Het is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat op zondagochtend open moet om winst te kunnen draaien. Door dit besluit moet deze bakkerij hoogstwaarschijnlijk aan het einde van het jaar stoppen omdat ze niet quitte kunnen draaien.”

“Aantal retail bedrijven neemt af”

Tijdens het debat werd ook hardop afgevraagd of Broodje van Eigen Deeg wel op de juiste locatie zit. “Ik vond dat heel vreemd. Broodje van Eigen Deeg zit al zeven jaar succesvol op de huidige locatie. Ik vond die opmerking misplaatst. Onlangs is er in dezelfde gemeenteraad gesproken over de invulling van panden in de binnenstad. Men wil er geen daghoreca meer bij. Terwijl ondertussen het aantal retail bedrijven (dit zijn bijvoorbeeld kledingwinkels en bouwmarkten, red.) afneemt. Dat komt door de onlinemarkt, waardoor retailers de handdoek in de ring gooien.”

“Wat willen we met onze binnenstad?”

Bos noemt het gevaarlijk: “Als je met zulke verboden komt dan ga je terug naar een situatie van jaren geleden. In 2014 kampte Groningen met een leegstand van boven de 8%. Nu is dat beneden de 3%. Dat is heel laag. Volgens mij is het belangrijk dat je vraag en aanbod afstemt op de behoefte van de markt. Je ziet de laatste jaren heel duidelijk een trend ontstaan dat mensen langzaam wakker worden, dan de binnenstad ingaan voor een hapje, in die binnenstad blijven om later nog een drankje te drinken. Of om eerst wat te eten en daarna naar een bioscoop of theater te gaan. De vraag naar eet en drinkgelegenheden neemt toe. En dan kun je zeggen geen daghoreca er meer bij. Maar wat als er wel vraag naar is? Wat willen we met onze binnenstad?”

Verslaggever Ecco van Oosterhout sprak met Broodje van Eigen Deeg: