Gaswinningsschade: nog ‘groot gat’ tussen wensen Groningen en plannen Den Haag

Foto: Provincie Groningen

Tussen de wensen van Groningse bestuurders en de plannen van het kabinet zit nog een ‘substantieel gat’. Dat zei Commissaris van de Koning René Paas dinsdagavond laat.

Paas zei dit na een ruim vijf uur durend overleg van premier Mark Rutte, vier ministers en twee staatssecretarissen in het Groninger Provinciehuis. Ook burgemeester Koen Schuiling en Johan Remkes, voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, waren erbij. Het gesprek ging over de afwikkeling van de gaswinningsschade.

Paas stelde dat de voorstellen van het kabinet in reactie op het snoeiharde verslag van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzocht wel serieus zijn. De regionale bestuurders gaan voor minimaal 30 miljard aan investeringen en compensatie over de komende 25 jaar. Zij spreken van een ereschuld.

De Groningse bestuurders willen onder meer dat de bewijslast bij het versterken en herstellen van beschadigde huizen grotendeels bij het Rijk komt te liggen. Paas: “Als bewoners zeggen dat scheuren in hun woning veroorzaakt zijn door aardbevingen, moet de overheid dat niet meer ter discussie stellen. Wij hebben bekendgemaakt wat we willen dat het kabinet biedt, wat wij verstaan onder een geloofwaardig antwoord op de ereschuld,” aldus Paas. “Waar het kabinet mee kwam is ‘meer dan een appel en een ei’, maar er zit wel nog een groot gat.”

Volgens Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw was het een goed overleg: “Maar we zijn het niet over alles eens.” Vijlbrief meldde dat ‘over het hele palet’ is gepraat: schade en versterking van huizen in het aardbevingsgebied, economisch perspectief en welzijn in de regio.

De komende tijd wordt verder gesproken. Volgende maand staat in de Tweede Kamer een debat gepland over de gaswinning, de bevingsschade en de compensatie voor de provincie Groningen.