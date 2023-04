Gallid el Baroudi volgend seizoen trainer vv Gruno

Foto Andor Heij. Voetbal

Gallid el Baroudi wordt volgend seizoen de hoofdtrainer van vv Gruno. Gruno keert dan met een standaardelftal terug in de vijfde klasse op zaterdag.

Gruno degradeerde vorig seizoen uit de tweede klasse. Er gingen zo veel spelers weg dat de club zich dit seizoen niet in schreef voor de standaardcompetitie. Inmiddels zijn er voldoende spelers gevonden die volgend seizoen weer een vlaggenschip gaan vormen.

El Baroudi was tussen 2016 en 2018 ook al actief bij Gruno. Onder zijn leiding promoveerde de club in 2018 van de vierde naar de derde klasse. El Baroudi was daarna trainer bij Haren en OKVC uit Oldehove.