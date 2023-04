Forward ziet na nederlaag tegen Musselkanaal kans op een prijs slinken

Foto Martijn Minnema: Forward verloor van Valthermond in een teleurstellende topper

Forward heeft woensdagavond in de tweede klasse K zondag van het amateurvoetbal in en tegen Musselkanaal met 3-0 verloren.

Het ging om het restant van de wedstrijd die begin deze maand gestaakt werd vanwege een blessure van de scheidsrechter. Dat gebeurde vlak voor rust bij een 0-0 tussenstand. Het in degradatiegevaar verkerende Musselkanaal deed in het tweede bedrijf goede zaken door twee treffers van Demy te Velde en één van Jordy Oost.

Door de nederlaag zagen de Groninger studenten hun kans op een vervangende periodetitel slinken. Forward is vijfde in 2K met 31 punten uit 20 wedstrijden. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan voor Forward. Annen is zondag op Zernike de volgende tegenstander.