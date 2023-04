Forse rookontwikkeling bij brand in restaurant Boterdiep, brandweer spreekt van grote brand

Foto: ingezonden

In een horecagelegenheid aan het Boterdiep is zondagmiddag brand uitgebroken. De brand gaat gepaard met forse rookontwikkeling.

De brand werd rond 16.10 uur gemeld. Direct werden twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “De brand lijkt ontstaan te zijn in de keuken”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Een bewoner die boven het pand woont hebben we in veiligheid kunnen brengen. Op dit moment richten wij ons op het bestrijden van het vuur.”

Niet veel later bleek dat meer hulp nodig was. Er werd opgeschaald naar grote brand waarop de hulp werd ingeroepen van brandweer Bedum en het groot watertransport. Ook kwam een tweede hoogwerker ter plaatse. Nieuwsfotografen vertellen dat er zwarte rookwolken uit het pand komen. Noordhoff over de rook: “Bij de brand komt inderdaad veel rook vrij. Blijf uit de rook, want rook is gevaarlijk.” De brand trekt veel bekijks. Het Boterdiep is vanwege de brand afgesloten voor het verkeer.

Dit bericht wordt later verder aangevuld.