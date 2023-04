Formatie provinciebestuur begonnen, Susan Top ook aanwezig

De formatie van het nieuwe provinciebestuur is maandag begonnen. De BBB, de grote winnaar van de Statenverkiezingen, gaat samen met de PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang in gesprek om een smalle meerderheid te vormen. De opvallendste aanwezige aan de onderhandelingstafel is Susan Top, die vroeger actief was voor het Groninger Gasberaad.

De formatieronde is nieuw hoogtepunt voor BBB-lijsttrekker Gouke Moes. “Ik vind het ook spannend. Het is de eerste keer dat we dit doen natuurlijk. Ik heb er zin in.” Voor Moes is het belangrijk dat de onderhandelingen zorgvuldig verlopen. “Ik hecht er waarde aan dat we er constructief uitkomen. Ik denk dat dat gaat lukken, daar heb ik vertrouwen in.”

“Nu komt het er echt op aan”, zegt Tjeerd van Dekken (PvdA). “We gaan zien hoever we gaan komen. “Los van de gaswinning vinden wij het echt heel belangrijk dat iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen. Een goede plek op de arbeidsmarkt voor iedereen hoort daar ook bij. Wij vinden dat het linkse, progressieve geluid goed gehoord moet worden vanuit het college. PvdA’ers lopen nooit voor hun bestuurlijke verantwoordelijkheid weg.”

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de BBB Susan Top aandroeg als kandidaat “gasgedeputeerde”. Top staat bekend als voorvechter voor de belangen van de aardbevingsgedupeerden in de provincie. Zij was secretaris voor het Groninger Gasberaad en eerder staflid van de Dialoogtafel, de voorloper van het Gasberaad. “Ik vind het een hele eer”, licht Top toe. “Ik denk dat er veel te doen en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. We weten allemaal dat Groningen in een moeilijke fase zit.”

De formatie staat onder leiding van Ard van der Tuuk (PvdA). “De partijen zijn bekend, de gedeputeerden zitten voor het eerst met elkaar in de zaal en we gaan spannende weken in. Het gaat nu om de inhoud”, zegt de formateur. Wat de knelpunten in de onderhandelingen gaan zijn is voor hem nog niet duidelijk. “In de informatieronde kwam niet zoveel naar voren waarin ik de verschillen kon proeven. Het wordt dus de komende weken spannend omdat je je nu gaat verdiepen in de thema’s voor Groningen.”