Fietsster gewond bij verkeersongeluk IJsselstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk in de IJsselstraat in de Rivierenbuurt is zondag aan het begin van de middag een fietsster gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising met de Merwedestraat. “De vrouw is behoorlijk hard ten val gekomen”, vertelt Wind. “Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onbekend, maar het lijkt erop dat het om een eenzijdig verkeersongeluk gaat.” Uit voorzorg werd ook het Mobiel Medisch Team opgeroepen. “Het traumateam kwam uiteindelijk niet ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd, daarna is de vrouw met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.