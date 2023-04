Feest in Garmerwolde vanwege jubileum: “De coronaperiode heeft zijn sporen achtergelaten”

Foto: Dorpsbelang Garmerwolde

Feest is het dit weekend in Garmerwolde. Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde bestaat 77,5 jaar en dat wordt gevierd met een grote feestavond.

“Eigenlijk hadden we dit feest 2,5 jaar geleden zullen houden”, vertelt voorzitter Willard Wigboldus. “Maar vanwege de coronaperiode hebben we daar toen van afgezien. En misschien had het op bepaalde momenten wel gekund, maar je wilt dat iedereen zich ook prettig voelt op zo’n feest. Dit weekend voelt daarom veel geschikter. Corona is niet weg, maar het is meer onderdeel geworden van de samenleving, waarbij de gevolgen in de meeste gevallen minder heftig uitpakken dan in het begin.”

Terugblikken op de geschiedenis

Rob Braspenning is secretaris van de vereniging: “Doordat het feest 2,5 jaar is uitgesteld hadden we lang de tijd om het voor te kunnen bereiden. Wat we heel belangrijk vinden is dat het een feest is voor en door het dorp. Vanavond gaan om 19.30 uur de deuren van dorpshuis De Leeuw open. Om 20.00 uur begint het programma. Eerst zal er een toespraak zijn, en vervolgens is er muziek van onder andere een gemengd mannenkoor. En daarna wordt er teruggeblikt op de geschiedenis van het dorp. Dit gebeurt met begeleiding van de toneelvereniging. Na 22.00 uur is er muziek, kan er gekletst worden en misschien wordt er ook wel gedanst.”

Willard Wigboldus: “Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten”

Volgens Wigboldus is het één van de eerste evenementen die na de coronacrisis in het dorp plaatsvindt. “Er is de afgelopen periode wel wat gebeurt. De Sinterklaasintocht bijvoorbeeld en ook met Oud & Nieuw hadden we wat leuks. Maar het moet echt allemaal nog een beetje op gang komen. En het is wel belangrijk en ook nodig dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ik zal je een voorbeeld geven. Laatst hadden we een Algemene Ledenvergadering. Er is me wat afgekletst. Tijdens de pauze ging het los, en daarna was het moeilijk om iedereen weer bij de les te krijgen.”

Rob Braspenning: “Dit is voor een dorp als Garmerwolde belangrijk”

Braspenning sluit zich daar bij aan: “Tijdens de coronacrisis nam het contact af. Dit beperkte zich tot de vaste groepjes. Maar in het dorp zijn ook nieuwe mensen komen wonen.” Wigboldus: “Door zulke feesten te organiseren werk je aan de sociale cohesie. Mensen komen met elkaar in contact. Ze praten met elkaar. Dit is de lijm die de gemeenschap hecht maakt.” Braspenning: “Wij vinden het ook super leuk dat jullie als omroep hier aandacht aan besteden. Het klinkt misschien klein, maar zulke evenementen als dit zijn voor een dorp als Garmerwolde wel het summum. Hier wordt echt naar uitgekeken.”

Vlag

Voor het jubileum is ook een vlag ontworpen. Braspenning: “We dachten, we willen eigenlijk iets geven. Een fles wijn of een boekje, dat leek ons niet de beste optie. Het boekje verdwijnt in een lade en de fles is na een week ook leeg. Daarom hebben we een jubileumvlag laten ontwerpen. Henk uit het dorp heeft dit gemaakt. Dat was nog wel even zoeken, want Garmerwolde heeft voor zover wij weten niet een dorpswapen. Daarom is er gekozen voor een ontwerp van de Groningse vlag in combinatie met de iconische kerktoren. Toen ik vanochtend door het dorp reed, zag ik de vlag al op verschillende plekken wapperen. Heel mooi.”

“Het gaat goed in Garmerwolde”

Volgens Wigboldus staat het dorp er ook goed voor: “We hebben een hele drukke periode achter de rug. We hebben ons ingezet om de snelheid op een weg te verlagen, en ook zijn we bezig geweest met het opzetten van voetpaden om ommetjes te maken. En er gaat een zonnepark gerealiseerd worden binnen de dorpsgrenzen. Dit project zit inmiddels in de eindfase. Dus je kunt zeggen dat het goed gaat in Garmerwolde.”

Het feest zaterdagavond in dorpshuis De Leeuw begint om 20.00 uur. De deuren gaan om 19.30 uur open.