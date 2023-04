FC Utrecht dompelt FC Groningen in rouw: Degradatie stap dichterbij

FC Groningen heeft vrijdagavond in eigen huis met 1-2 verloren van FC Utrecht. De Groningers hebben wonderen nodig om zich te kunnen handhaven in de Eredivisie.

Het was de laatste strohalm voor FC Groningen. Bij verlies zou degradatie alleen mathematisch nog te voorkomen zijn. Stijf van de stress, maar vol energie begonnen de Groningers aan het duel met de Domstedelingen. De wedstrijd kwam maar niet op gang. Het was een ware veldslag in stadion Euroborg. Bij de bezoekers moesten drie spelers geblesseerd het veld verlaten, waar Jetro Willems bij FC Groningen de strijd moest staken.

De tien minuten blessuretijd kwamen dan ook niet geheel onverwacht. En wat een blessuretijd was het. Ricardo Pepi kreeg een enorme kans om de score te openen, maar gleed uit. Een minuut later was het raak aan de andere kant van het veld. Anastasios Douvikas trod doel: 0-1.

Maar de Trots van het Noorden gaf niet op. De Fin Oliver Antman zorgde voor een explosie in de groene kathedraal met zijn, zij het wat gelukkige, gelijkmaker: 1-1.

Tweede helft

In het tweede bedrijf wisten de Groningers weinig klaar te spelen. FC Utrecht was met een schot op de paal het dichtste bij de winnende treffer. FC Groningen probeerde het wel, maar kon weinig gevaar stichten voor het Utrechtse goal. Het was uiteindelijk Bas Dost die namens de bezoekers in de 77e minuut de 1-2 kon scoren met een intikker. Het betekende ook de eindstand.

Volgende wedstrijd

FC Groningen kan eigenlijk alleen nog mathematisch in de Eredivisie blijven. De mannen van trainer Dennis van der Ree bevinden zich op de zeventiende plaats in de Eredivisie: zeven punten achter FC Emmen en Excelsior. Volgende week zaterdag neemt FC Groningen het op tegen RKC Waalwijk. De aftrap in Noord-Brabant is om 18.45 uur.