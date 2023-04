FC Groningen moet Thijmen Blokzijl zes tot acht weken missen door enkelblessure

Foto via FC Groningen

FC Groningen moet haar strijd tegen degradatie de komende weken bevechten zonder Thijmen Blokzijl. Het herstel van de blessure die de verdediger zondag opliep in het duel tegen Fortuna Sittard gaat zes tot acht weken kosten.

Dat melden RTV Noord en DvhN dinsdagmiddag.

De verdediger liep zondag een scheurtje in zijn enkelband op bij een duel met Fortuna-spits Burak Yilmaz. De Turkse aanvaller ging op de enkel van Blokzijl staan, waardoor de verdediger het veld in de 83ste minuut moest verlaten.

Het is daarmee onzeker of Blokzijl dit seizoen nog in actie komt voor FC Groningen. De achttienjarige verdediger hoopt zelf om nog voor het einde van de competitie weer op het veld te staan voor zijn club.