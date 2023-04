FC Groningen met anderhalf been in de Eerste Divisie na nederlaag tegen NEC

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft het restant van FC Groningen – NEC verloren. Door de 0-1 nederlaag staan de Groningers op het randje van de afgrond.

FC Groningen begon redelijk aan de wedstrijd en creëerde zelfs mogelijkheden. Daleho Irandust en Ricardo Pepi kregen kansen om de score te openen, maar troffen geen doel. In de 18e minuut ging het mis. Een ‘supporter’ gooide een beker drinken op het veld, waarna scheidsrechter Martens niets anders kon dan het duel staken.

Dan drie dagen later, op dinsdagmiddag om 15.00 uur, hervatte beide ploegen het duel in een lege Euroborg. FC Groningen nam het initiatief, maar wist dit niet uit te drukken in kansen. De spelers leken murw geslagen. In een leeg stadion was duidelijk te horen dat de Groningers elkaar weinig coachten. De Nijmeegse stemmen schalmden daarentegen door de Groene Kathedraal.

Tweede helft

De Trots van het Noorden kreeg via Pepi twee kansen om de score te openen. De Amerikaan wist deze mogelijkheden niet uit te drukken in kansen. Ook NEC was dicht bij een treffer. Dimata kreeg een kopbal tussen de palen.

In de slotfase gaat het mis. NEC snijdt als een mes door de warme boter door de laatste linie van de Groningers. Laros Duarte haalt Pedro Marquez neer, ontvangt de rode kaart en ziet Bruins de penalty namens NEC benutten: 0-1. Het betekende de eindstand.

FC Groningen kan volgende speelronde degraderen

Op zondag 7 mei gaat de FC op bezoek bij Go Ahead Eagles. De aftrap is om 14.30 uur. De Groningers zijn dan bij een gelijkspel of nederlaag gedegradeerd. Mochten Excelsior en FC Emmen allebei winnen, is ook een overwinning in Deventer niet genoeg om degradatie te voorkomen.