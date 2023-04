FC Groningen delft ook het onderspit tegen RKC

FC Groningen heeft zaterdagavond ook geen punten kunnen pakken in Waalwijk in de wedstrijd tegen RKC. In Noord-Brabant werd het 2-1. Met het verlies nemen de degradatiezorgen verder toe.

Het verlies tegen RKC is de zesde verlieswedstrijd op rij en de twintigste competitienederlaag van het seizoen voor de FC. Alleen in het seizoen 1973-1974 verloor de club net zo vaak als dit seizoen. In dat seizoen eindigde de FC als hekkensluiter in de Eredivisie. De beste kansen in de eerste helft waren voor RKC. In de 25ste minuut kreeg Florian Jozefzoon na een pass van Mats Seuntjens de mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar op de doellijn raakte hij de bal helemaal verkeerd waardoor hij de bal naast tikte.

Tweede helft

In de tweede helft is het opnieuw RKC dat de beste papieren heeft om op voorsprong te komen. Julen Lobete verrast doelman Verrips met een schot van de rand van de zestien, maar de lat voorkomt dat de bal in de touwen vliegt. Een paar minuten later kent scheidsrechter Sander van der Eijk in eerste instantie FC Groningen een strafschop toe na een overtreding van keeper Etiënne Vaessen, maar na het bekijken van de videobeelden gaat de penalty niet door. In de 64ste minuut komt RKC op 1-0. Pelle Clement ziet Michiel Kramer in het strafschopgebied staan en voorziet hem van een voorzet die Kramer in de linkerbovenhoek kopt. FC Groningen weet echter snel de aansluitingstreffer te maken. Nordin Musampa legt de bal op een presenteerblaadje voor Ricardo Pepi, die hoog springt en de bal in de rechter onderhoek werkt: 1-1.

Strafschop

Lange tijd lijkt de wedstrijd op een gelijkspel af te stevenen. In de 85ste minuut werkt FC-keeper Michael Verrips volkomen onnodig RKC-speler Julen Lobete omver. Scheidsrechter Van der Eijk kent een strafschop toe die door Michiel Kramer feilloos wordt binnengeschoten. De eindstand wordt daarmee op 2-1 bepaald. FC Groningen blijft op de zeventiende plaats staan met 17 punten uit 29 wedstrijden.