Extinction Rebellion voert actie bij kantoor ING Hereplein

Foto: Extinction Rebellion

Activisten van Extinction Rebellion, XR, hebben zaterdagmiddag actie gevoerd bij het kantoor van ING op het Hereplein. Behalve in Groningen werd er ook actie gevoerd bij acht andere kantoren van de bank.

Aanleiding voor de actie is het beleid van de bank dat volgens de actiegroep op grote schaal de fossiele industrie blijft financieren. In Groningen verliep het protest gemoedelijk. Het begon met een klimaatmars die onder andere de Vismarkt en de Herestraat aan deed. Op het Hereplein sloten de Red Rebels zich bij het protest aan. Dit is een wereldwijd opererende streetperformance groep van XR. Op de stoep van het kantoor werden toespraken gehouden.

Ook komende dagen zullen er acties van XR worden gehouden. Zondag wordt er gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de ING in Amsterdam. Dan zullen ook andere maatschappelijke organisaties aansluiten. Op maandag vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING plaats. Ook dan zal er actie worden gevoerd. “Mocht ING tijdens die vergadering niet aangeven per direct te stoppen met fossiele financieringen, dan blijven we terugkomen met ontregelende acties”, laat men in een statement weten.