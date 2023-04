Excuses politie Noord-Nederland na veroordeling agent wegens aanrijding

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie Noord Nederland heeft excuses aan een Groninger student aangeboden die betrokken was bij een ongeval met een politieauto, die bestuurd werd door een 28-jarige agent uit Beilen.

Het ongeluk gebeurde op 7 februari vorig jaar. De politieauto reed ruim 110 km/per uur zonder zwaailichten en sirenes over de Friesestraatweg en reed de toen 21-jarige student aan. Die raakte onder meer verlamd aan een arm.

“Wij vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd en de impact is groot. Vanzelfsprekend vooral voor het slachtoffer. Hij ondervindt blijvende, ernstige fysieke gevolgen van het ongeval en het staat buiten kijf dat wij daarin met hem meeleven”, zegt Joop de Schepper, waarnemend politiechef van de eenheid Noord-Nederland. “De rechter was duidelijk en stelde dat de agent anders had kunnen en moeten handelen. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt door te hard te rijden richting een melding die daarvoor niet urgent genoeg was. We hebben het slachtoffer vanmiddag dan ook persoonlijk onze oprechte excuses aangeboden.”

De excuses zijn aangeboden nadat de rechter de agent vandaag (vrijdag) veroordeelde tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar. “De uitspraak doet veel met mijn collega”, zegt De Schepper. “Ook daar is oog voor. Zijn leidinggevenden hebben zorg en aandacht voor hem. Ik ga zelf ook met hem in gesprek.”

De politie gaat de richtlijnen omtrent snelheid nog eens onder de aandacht brengen bij de agenten: “Deze ernstige aanrijding heeft er opnieuw toe geleid dat we intern uitvoerig met medewerkers in gesprek gaan over deze brancherichtlijn, en dat blijven we structureel doen. We willen natuurlijk voorkomen dat dit nog een keer gebeurt”.