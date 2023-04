“Europese beslissing over Lelylijn is goed nieuws, maar het is een project van de lange adem”

Het Europees Parlement maakte afgelopen week bekend dat de Lelylijn een plek krijgt op de Europese spoorwegkaart. Volgens Statenlid Bas de Boer van GroenLinks is dit goed nieuws, maar zal er hoe dan ook de komende jaren nog veel werk verzet moeten gaan worden.

Want wie denkt dat je over een aantal jaren op het Hoofdstation in kunt stappen in een internationale trein naar Kopenhagen of Berlijn komt toch van een koude kermis thuis. “Dat willen we wel heel graag”, vertelt De Boer. “We willen heel graag de Lelylijn, maar we willen ook heel graag dat de verbinding onderdeel wordt van een groter netwerk naar Europese steden. Waardoor de trein een prettige en aantrekkelijkere manier wordt om Europa in te gaan. Daar pleiten we bij GroenLinks al vele jaren voor.”

Bas de Boer (GroenLinks): “Het besluit zorgt voor erkenning, dat we op het goede spoor zitten”

Afgelopen week maakte de Transportcommissie van het Europees Parlement bekend dat er ingestemd wordt met het toevoegen van de Lelylijn en Wunderline aan het Europese netwerk. Dit wordt TEN-T genoemd. Maar hoe moeten we dit nieuws precies duiden? De Boer: “Heel simpel gezegd komt het erop neer dat het Europees Parlement denkt dat de spoorverbinding een plek verdient op de Europese spoorwegkaart. Dat geeft erkenning, het zet de lijn op de kaart en het geeft ons het vertrouwen dat wij op het goede spoor zitten. Of je dit kunt beschouwen als een reuzensprong? Ik denk dat het een goede stap voorwaarts is.”

“Eigenlijk wil je dat je nog een traptrede hoger komt te staan”

De afgelopen jaren is er veel gesproken en gelobbyd om de spoorlijn aan te leggen. “Om maar met de deur in huis te vallen. We zijn er nog niet. Eigenlijk wil je dat dit project nog een traptrede hoger komt te staan. Dat de Europese Commissie gaat zeggen we hebben vertrouwen in dit project en dat het wordt toegevoegd aan het Europese hoofdspoornet. Als dat lukt dan kun je echt gaan werken aan het realisatiebesluit omdat met dat oordeel ook Europese subsidies beschikbaar komen.”

“Een proces van de lange adem”

De Boer wil het enthousiasme ook temperen als het gaat om een snelle realisatie: “Ik snap heel goed dat mensen het willen. Als partij kunnen wij ook niet wachten. Maar dit is een proces van de lange adem. Je hebt het over een heel groot project waar veel geld mee is gemoeid. Dus het enthousiasme dat is een opsteker, en tevens het bewijs dat we goed bezig zijn, maar er is echt nog wel wat geduld nodig voor de schep daadwerkelijk de grond in gaat.”

Onderhandelingen

Toch is het niet zo dat het project enkel uit lobbyen bestaat. De transportcommissie heeft tevens aangegeven om de onderhandelingen zo snel mogelijk op te starten. Zodra de herziening van het TEN-T spoornetwerk officieel in werking is getreden kunnen er al aanvragen ingediend worden voor de financiering en de voorbereiding en aanleg van de infrastructuur.

Lelylijn

Het plan om de Lelylijn aan te leggen is in 2018 bedacht door het Friese Statenlid Dirk Pool van de VVD. Het plan kreeg steun van toenmalig president-directeur Pier Eringa van ProRail. Door lobbywerk werd het enthousiasme in behalve Friesland ook in Flevoland en Groningen aangewakkerd. De spoorlijn moet een verbinding vormen tussen Groningen en Lelystad. Drachten, Heerenveen en Emmeloord krijgen stations. De bedoeling is dat treinen met een snelheid tot 200 kilometer per uur over het baanvak kunnen rijden. In Groningen moet de lijn aansluiting krijgen op de Wunderline waardoor er een snelle verbinding met het buitenland ontstaat.