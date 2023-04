Europees Parlement zet Lelylijn op de kaart

Foto: TreinBas - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77275321

Noordelijk Nederland moet per spoor beter met de rest van Europa worden verbonden. Dat stelt nu ook het Europees Parlement dat daarvoor de Lelylijn en de verbinding Emmen-Rheine nodig acht.

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft daarom deze donderdag ingestemd vóór de toevoeging van deze verbindingen aan het Europese netwerk (TEN-T). Dat betekent een cruciale stap in de realisatie van deze twee belangrijke lijnen, want alleen verbindingen op deze kaart kunnen aanspraak maken op Europese financiering. De Lelylijn verbindt de Randstad met Groningen en brengt de reiziger vervolgens via de eveneens nog aan te leggen Wunderline met Noordwest-Duitsland.

Een grote meerderheid van de Europarlementariërs uit een groot aantal lidstaten en politieke partijen heeft ingestemd met het plan. Bestuurders uit noordelijk Nederland zijn blij met deze belangrijke stap, waarvoor veel van hen zich al tijden inzetten in Brussel.

De Friese gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder zegt: “Wij zien dat er in Brussel zeer veel enthousiasme is over de Lelylijn en over onze internationale ambities als regio. Dat geldt niet alleen voor Nederlandse Europarlementariërs, maar ook voor hun Duitse, Deense en Zweedse collega’s. Zij zien dat de Lelylijn bijdraagt aan de brede welvaart en verduurzamingsopgaven van Europa, Nederland en onze regio. Dat het Europees Parlement de Lelylijn op het Extended Core Netwerk wil plaatsen bevestigt dat ook Europa wil dat de Lelylijn er zo snel mogelijk komt – nu is het zaak dat Europa hier ook geld in gaat investeren.”

De transportcommissie van het Europees Parlement gaf ook het advies om de onderhandelingen met de Raad op basis van dit rapport zo snel mogelijk te starten. Zodra de herziening van het TEN-T netwerk officieel in werking treedt, kunnen aanvragen worden ingediend voor financiering voor de voorbereiding en aanleg van infrastructuur, zoals in het verleden al succesvol gebeurde voor de Wunderline.