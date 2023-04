ESNS richt de schijnwerpers bij de komende editie op Polen

Muziekfestival ESNS richt zich bij de komende editie op Polen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Dat Polen het focusland is werd aangekondigd tijdens het NEXT Fest in het Poolse Poznan. Tamara Kamińska en Marek Hojda van Music Export Poland zijn blij met de toezegging: “Poolse muziek is al tientallen jaren internationaal erkend en aanwezig op wereldpodia, maar volgend jaar is er een geweldige kans om die artiesten en bands in de schijnwerpers te zetten die aan het begin van een veelbelovende carrière staan. De samenwerking met ESNS is daarbij een unieke kans voor onze industrie om zich in de breedte te presenteren.”

“Polen heeft een opmerkelijk rijke geschiedenis”

Bij de afgelopen editie was het vizier op Spanje gericht. Dit betekende dat veel nieuw talent uit Spanje zich in de schijnwerpers kon spelen. Robert Meijerink van ESNS verwacht dat dit met de keuze voor Polen ook helemaal goed gaat komen: “Polen heeft een opmerkelijk rijke geschiedenis in loud music, jazz, electronic en pop. We kijken ernaar uit om deze sterke genres en nieuwe artiesten op de ESNS te presenteren.”

Aanmeldingen

In het verleden heeft de organisatie vaker Poolse acts een podium geboden, zoals Brodka, EABS, Hania Rani, Bloto, Dobrawa Czocher, Trupa Trupa en Perfect Son. Elk jaar richt ESNS zich op een ander land, waardoor de diversiteit van muzikaal talent in heel Europa zichtbaar wordt. Aanmeldingen voor de komende editie, die van 17 tot 20 januari 2024 wordt gehouden, kunnen vanaf 1 mei gedaan worden.

Beluister hier het nummer ‘Sodza’ van Brodka: