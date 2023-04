Einde seizoen voor Martini Sparks na verlies in Bemmel

Foto: Arnold Meijer

Het seizoen voor de vrouwen van Martini Sparks zit er op. Zaterdagavond verspeelde men de laatste kans om de play-offs te behalen.

In Bemmel namen de Groningse basketbalsters het op tegen Lekdetec.nl. Martini Sparks begon stroef aan de wedstrijd en misten in de openingsfase veel kansen. Halverwege het eerste kwart stond met 4-15 achter. Daarna werd de deur op slot gegooid. Er werd met scherp geschoten en via een 15-16 kwam men op een 40-29 voorsprong. Dat verschil bleef lange tijd constant.

Aan het einde van het derde kwart kwamen de vrouwen uit Bemmel terug tot vier punten. Die flow werd doorgetrokken in het vierde kwart, waarmee de eindstand uiteindelijk op 67-74 werd bepaald. Coach Caspar Wit: “We wisten ze net niet definitief te breken en toen kwamen ze goed terug.”