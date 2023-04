Eigenaresse sluit weggeefkast in Oosterparkwijk na wekelijkse plunderingen en misbruik

Irma Bekema en haar zoon bij de weggeefkast. Foto: Jolien Wennekers

Oosterparker Irma Bekema stopt na een half jaar alweer met het beheer van een weggeefkastje aan haar woning aan de Oliemuldersweg. Het kastje waaide donderdag bijna van de muur en de eigenaresse is, na plunderingen, misbruik en klachten, niet van plan om het kastje met gratis producten voor minder bedeelde wijkbewoners weer op te hangen.

Een flinke windvlaag blies het kastje donderdag bijna van de muur. Daarop besloten Bekema en haar buurman om het kastje van de muur te halen. Volgens Bekema was het een teken dat het, in ieder geval voor nu, klaar is met de weggeefkast.

‘Dubbel gevoel slaat om naar stress en weerstand’

“De tijd dat het kastje aan de gevel hing, sinds afgelopen najaar, heeft veel gebracht”, stelt Bekema op de speciale Facebook-pagina voor het kastje. “Mooie dingen, lieve mensen, betrokkenheid, noaberschap en fijne gesprekken. Maar er was ook die ándere kant. Het misbruik, de onvriendelijkheid, het geklaag, en het liegen. Om nog maar te zwijgen over de enorme hoeveelheid rommel die ik vaak moest weggooien. Verrotte producten, járen over datum, te vies om aan te pakken.”

Wekelijks plunderingen

Volgens Bekema zijn het vooral de plunderingen die maken dat de Oosterparkster de brui geeft aan de weggeefkast: “Mensen die werkelijk álles meepikten wat erin stond, die ondanks de regels iedere dag kwamen of steevast meer dan de drie toegestane producten meenamen. Soms zag ik het en stoof ik uiteraard naar buiten om daar wat van te zeggen, maar vaak zag ik het ook niet. Dan hoorde ik van buren dat het weer zover was en trof ik bij thuiskomst wéér een lege kast aan. Veelal de hebzucht van dezelfde mensen.”

‘Producten komen niet terecht bij mensen die het nodig hebben’

Deze plunderingen zorgden voor veel stress, aldus de initiatiefneemster van de kast die sinds oktober aan de Oliemuldersweg hing: “Donateurs spendeerden hun geld aan een hartverwarmend initiatief waar ronduit misbruik van werd gemaakt. Met steeds meer weerstand en een bezwaard hart nam ik spullen aan van betrokken Oosterparkers. Maar ik kan niet garanderen dat het op de goede plek terecht komt. Sterker nog, ik durf te beweren dat het vaak terecht komt bij diegene die het niet oprecht nodig heeft. Die het wel makkelijk vindt, zo’n ‘winkel’ in de wijk.”

‘Afscheid met pijn in het hart’

Volgens Bekema heeft ze het afgelopen halfjaar alles geprobeerd om plunderingen te voorkomen. Maar dat eist volgens de Oosterparkster nu zijn tol: “Dit is voor mij het moment om ermee te stoppen, voor mijn eigen rust én die van mijn zoon, hoezeer het me ook spijt voor de mensen die dit wél heel goed konden gebruiken. Dus ik neem afscheid met een beetje pijn in mijn hart.”

Bekema verwijst inbrengers van verzorgingsartikelen nu naar Cindy’s weggeefwinkel aan de Merelstraat. Hieronder is de volledige tekst die Bekema wijdt aan de sluiting van de weggeefkast te lezen.