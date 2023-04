Eetcafé De Buurvrouw heeft een nieuwe eigenaar en gaat verder onder de naam ‘Spijs’

Foto: Erick Bakker

Eetcafé De Buurvrouw aan de Oostersingel heeft een nieuwe eigenaar en krijgt ook een nieuw concept. Momenteel wordt er in het pand druk gewerkt.

“Het is een beetje alsof de tijd heeft stilgestaan”, vertelt Ricardo van Staveren. “Het oogt alsof je zo terug de jaren negentig instapt. Gele wanden, dikke gordijnen. Ja, dat gaan we wel veranderen. We zijn ook al een aantal weken bezig. En het leeft enorm in de buurt. Dat hier gewerkt wordt, dat valt sowieso op. Regelmatig stoppen er mensen om even te vragen wat er gaat gebeuren, wat we aan het doen zijn en wat het gaat worden.”

“We gaan het gebouw opfrissen”

De Buurvrouw was een eetcafé waar gasten konden genieten van een lunch, diner of drankje. “Dat concept gaan we wel veranderen. De naam De Buurvrouw gaat bijvoorbeeld verdwijnen. De nieuwe naam wordt ‘Spijs’. Wij willen ons gaan richten op de lunch en de borrel. Daarnaast willen we besloten feesten gaan organiseren op de zaterdagen. Dus het zal wel wezenlijk anders worden, hoewel we wel respectvol om willen gaan met dat wat er stond. Ik beschreef al even hoe het pand er uit ziet. Daar gaan we niet heel veel aan veranderen. De verbouwing beperkt zich tot het opfrissen waarbij we groentinten willen gaan gebruiken. Er zit al een mooie houten vloer in. Er komen houten stoelen en tafeltjes. De bar is al van hout, en dat houden we zo. We gaan het etablissement eigenlijk weer bij de tijd brengen.”

“Zoektocht om hier iets op te zetten”

Met de locatie aan de Oostersingel gaat er ook een droom in vervulling: “Mijn vader is wel bekend in de Groningse horecawereld. Ongeveer dertig jaar geleden heeft hij jarenlang De Wijertbar gerund. Elf jaar geleden is hij samen met mijn moeder naar Frankrijk verhuist. In Frankrijk zijn ze begonnen aan het opzetten van een chambres d’hotes en table dote. Kort geleden zijn ze weer omgekeerd naar Groningen. Dat is voor mij heel fijn want nu hoef ik niet meer helemaal naar Frankrijk reizen om ze te zien. Met hun terugkomst begon ook de zoektocht om hier weer iets op te zetten.”

“Openingsdatum nog onbekend”

Aanvankelijk was het de bedoeling om op een andere locatie van start te gaan. “We zijn met die plek bezig geweest, maar dat is niet gelukt. De bedrijfsmakelaar zei toen, ik heb ook nog iets anders. En toen kwamen we bij De Buurvrouw terecht. Samen met mijn ouders ga ik het runnen. Zelf werk ik al jarenlang als kok. De komende tijd gaan we verder aan het gebouw werken. De precieze details moeten zich nog gaan ontvouwen. Dus als je mij gaat vragen naar een lunchkaart, dan kan ik daar nog geen antwoord op geven. Dat geldt ook voor de openingsdatum. Tegenwoordig zijn leveringstijden onzeker waardoor het niet verstandig is om nu een datum te noemen. Maar wij houden jullie sowieso op de hoogte.”