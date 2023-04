Eerste sportwetenschapper in Eredivisie gaat na twaalf jaar weg bij FC Groningen

Wouter Frencken - Foto via FC Groningen

Nadat FC Groningen eind vorige maand besloot om het roer organisatorisch flink om te gooien, was een andere rol de enige mogelijkheid voor Wouter Frencken om bij de voetbalclub werkzaam te blijven. Dat zag de 40-jarige geboren Limburger niet zitten en daarom besloot Frencken, die in 2011 bij FC Groningen de eerste sportwetenschapper werd binnen de Eredivisie, na twaalf jaar te vertrekken, na dit seizoen.

Frencken was tussen 2011 en 2021 sportwetenschapper bij de Groningse club. Twee jaar terug werd de voormalig jeugdvoetballer van VVV-Venlo aangesteld als Manager Topsportontwikkeling bij FC Groningen, een rol waarin hij onder meer de medische en analytische tak van de club aanstuurde.

“Door wijzigingen in de organisatiestructuur van de club hebben we gesprekken gevoerd over de invulling en verantwoordelijkheden van mijn functie, waarbij ik een andere rol aangeboden heb gekregen”, vertelt Frencken. “Deze rol strookt niet met mijn persoonlijke visie, waardoor ik heb besloten om na dit seizoen mijn kennis en ervaring elders te gaan inzetten.”

Frencken laat weten de club dankbaar te zijn voor de kansen die hij kreeg: “Vooral dat FC Groningen het meer dan tien jaar geleden heeft aangedurfd om met mij als eerste profclub een sportwetenschapper aan te stellen, waardeer ik zeer. Ik wens FC Groningen het allerbeste voor de toekomst.”

De club betreurt het besluit van Frencken om te vertrekken, aldus manager voetbal en opleiding Art Langeler: “Wij hadden Wouter graag binnen boord gehouden. We hebben hem in onze ogen een mooie rol aangeboden en het is heel jammer dat Wouter heeft aangegeven zijn rol anders te zien. Sportwetenschap en de leerlijnen blijven belangrijke pijlers binnen de club en wij gaan dan ook kijken naar een nieuwe invulling.”