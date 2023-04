Eerste open dag De Jonge Onderzoekers in drie jaar: “Vorig jaar was een spannend jaar voor ons”

Carleen Baarda (r) kijkt mee bij een workshop 'programmeren'. Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat vond zaterdag een open dag plaats. Volgens Carleen Baarda was het gezellig druk.

Hoi Carleen! Hoe belangrijk is het om deze open dag te organiseren?

“Ja, toch wel belangrijk. De laatste keer dat we dit gedaan hebben was in februari 2020. Het was vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. De afgelopen jaren was het niet mogelijk, en vandaag mochten we eindelijk weer. En dan zie je dat zo’n dag toch wel een belangrijke toegevoegde waarde heeft. Je kunt nu namelijk vrij naar binnenstappen. Op andere dagen ligt die drempel toch wat hoger.”

Hoe zag de dag er vandaag uit?

“Op onze verschillende afdelingen konden kinderen aan de slag met kleine opdrachtjes. Dat is ook de winst van deze dag. Normaal leveren ouders hun kinderen af, terwijl ze vandaag het hele proces konden volgen. Hoe ziet het er uit? Wat gebeurt er? Hoe is de begeleiding? En zoals gezegd ging het om kleine activiteiten. Zo konden ze een sleutelhanger knippen van metaal, kon er een dobbelsteen gemaakt worden, konden er met een microscoop beestjes bestudeerd worden en er was een proefje.”

Wat voor proefje?

“Er stonden drie flesjes naast elkaar met daarin een vloeistof die ogenschijnlijk identiek aan elkaar leken te zijn. In het ene flesje zat echter water, in het andere sodawater en in het derde azijn. Kinderen moesten uitzoeken in welk flesje wat zat. Dit konden ze doen met een papiertje. Kleurde deze blauw dan ging het om azijn, kleurde het oranje/rood dan was het sodawater.”

Wat heeft deze dag opgeleverd?

“Sowieso een grote groep mensen die bij ons langs is geweest die we nog niet eerder hadden gezien. En natuurlijk hoop je dat er kinderen enthousiast zijn geworden om lid te worden. Maar hopelijk zijn er ook mensen enthousiast geworden om vrijwilliger te worden. Vrijwilligers kunnen we namelijk ook goed gebruiken. En het derde aspect is dat buurtbewoners op een dag als vandaag langskomen. Dat ook zij even kunnen kijken wat we hier zoal doen.”

De eerste open dag in drie jaar tijd. Hoe gaat het met jullie?

“Vorig jaar is een spannend jaar geweest. Wat gaat er met corona gebeuren? Hoe komt het met de energiekosten? Daar hebben we ons wel zorgen over gemaakt. Momenteel gaat het goed. Qua ledenaantallen zitten we weer op de aantallen van voor de crisis. De vraag op dit moment is hoe we verder willen. Willen we verder groeien? Dan hebben we ook meer vrijwilligers nodig. En dat brengt tegelijkertijd ook weer andere uitdagingen met zich mee. Maar over het algemeen genomen dan gaat het op dit moment gewoon goed. En daar zijn we blij mee.”

Meer informatie over De Jonge Onderzoekers vind je op deze website.