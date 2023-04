TIJDELIJK GESTAAKT | FC Groningen – NEC

De allerlaatste kans. Als FC Groningen vanavond niet wint van NEC, lijkt ook de laatste strohalm vergooid. Volg het hier live.

Stand: 0-0

20’ De wedstrijd wordt mogelijk definitief gestaakt. Er kwam een beker bier tegen een grensrechter aan. Volgens de nieuwe reglementen betekent het gooien van een voorwerp tegen een scheidsrechter of speler definitief staken.

20’ Het zal minimaal een kwartier stilliggen in de Euroborg.

19’ WE GAAN NAAR BINNEN. Er is iets gegooid vanaf de tribunes. De wedstrijd is nu tijdelijk onderbroken. Bij herhaling wordt het duel definitief gestaakt.

13’ Willems is wederom geblesseerd en moet het veld verlaten. Nordin Musampa is zijn vervanger.

1’ We zijn begonnen!

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Balker, Chalus, Bech, Willems; Hove, Suslov, Irandust, Maatta; Antman, Pepi

Opstelling NEC: Cillessen, Sandler, Marquez, Bruijn, Tavsan, Mattsson, El Karaouni, Dimata, Schone, Van Rooij, Proper

Scheidsrechter: Richard Martens