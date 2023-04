Tweede helft | FC Groningen neemt het initiatief tegen NEC

We gaan weer verder waar we gebleven waren! Alleen staat FC Groningen nu elf punten achter op FC Emmen. De Groningers moeten winnen, iets anders is geen optie. Volg het hier live.

49’ Pepi! De Amerikaan krijgt een goede kans, maar schiet over.

46’ De tweede helft is van start. Meteen een grote kans voor Pepi.

Het is rust. FC Groningen probeert het, maar heeft nog geen aanspraak gemaakt op de openingstreffer.

43’ Het kabbelt maar wat voort. Laros Duarte loopt bij iedere corner op z’n gemakje naar de cornervlag. De thuisploeg heeft wel de overhand.

32’ Kans voor Suslov! Hij schiet hard op doel en Cillessen moet lossen. De keeper weet zich op tijd te herstellen. Luciano Valente kwam een fractie te laat.

28’ FC Groningen neemt het initiatief. Tot grote kansen heeft het nog niet mogen leiden.

18’ We zijn weer begonnen.

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Balker, Chalus, Bech, Musampa; Duarte, Suslov; Irandust, Valente, Maatta, Pepi

Opstelling NEC: Cillessen, Sandler, Marquez, Bruijn, Tavsan, Mattson, El Karouani, Dimata, Schone, Van Rooij, Proper