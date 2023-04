Eerste burgerbegroting in Hoogkerk begonnen: “Inwoners bepalen hoe ze 300.000 euro verdelen”

Het voormalige gemeentehuis in Hoogkerk. Foto: Michielverbeek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30305699

In Hoogkerk is de eerste burgerbegroting van de gemeente Groningen begonnen. Inwoners beslissen samen hoe ze een budget van in totaal maximaal 300.000 euro gaan verdelen.

“Onlangs heeft de gemeente een verhoogd wijkbudget beschikbaar gesteld voor Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten en Leegkerk”, laat Sterk Hoogkerk weten. “De komende periode gaan wijk- en dorpsgenoten met elkaar in gesprek en wordt er bepaald welke onderwerpen zij op dit moment belangrijk vinden in hun omgeving. Vervolgens wordt er aan vijf thema’s een budget toegekend. Gekoppeld aan deze thema’s kunnen daarna ideeën worden ingevoerd. Samen wordt er beslist welke daarvan vervolgens uitgevoerd worden.”

“Lijkt sterk op de wijk-top-3”

Het gaat om een zogeheten burgerbegroting. Het vindt plaats tot en met 10 oktober. “In Groningen heeft zoiets niet eerder plaatsgevonden. Een burgerbegroting lijkt sterk op de wijk-top-3 die de afgelopen jaren in verschillende Groningse wijken heeft plaatsgevonden, maar er zijn een aantal duidelijke verschillen. Zo is er meer aandacht voor het gesprek en ligt de nadruk op samen een beslissing nemen. Dit begint al met het bespreken van de thema’s, en daarnaast is er ook tien keer zoveel geld beschikbaar.”

Planning

De eerste stap wordt de komende weken genomen: “Uiterlijk op 18 april wordt er een keuze gemaakt uit een lijst van twintig onderwerpen. Er worden vijf thema’s geselecteerd. Dit stemmen kan op de website sterkhoogkerk.nl. Op 18 april kan er fysiek gestemd worden tijdens een georganiseerde bijeenkomst. Stemmen bij deze gelegenheid zullen zwaarder wegen dan de online stemmen. Op 16 mei vindt de tweede stap plaats waarbij er bepaald wordt hoe het geld over de vijf thema’s verdeeld wordt.” Als dit bekend is kunnen er ideeën ingediend worden binnen de thema’s die tot uitvoering gebracht kunnen worden. Op 10 oktober wordt er een oordeel geveld welke onderwerpen daadwerkelijk opgepakt gaan worden.