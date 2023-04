Een lammetjesfeest op De Onlanderij: ‘Kijk eens wat een schatje’

Een hoop gemekker dit weekend op De Onlanderij. Op Eerste en Tweede Paasdag organiseert Natuurmonumenten daar een lammetjesfeest. Kinderen kunnen lammetjes en koeien voeren, vogels spotten, paaseieren zoeken en er is zelfs een wildernisbaan.

Vandaag was er een voorproefje met boswachter Bart Zwiers. “Kijk eens wat een schatje”, zegt hij terwijl hij een lammetje aan een groep kinderen laat zien.

De lammetjes mogen ook geaaid worden. “Dat heb ik gedaan”, vertelt een jonge bezoekster. “Het voelt heel zacht, maar ook wel licht vettig.”

De kinderen mogen de boer ook helpen met het voeren van de koeien en er is zelfs een hindernisbaan. Thijs zag tijdens het kruipen door de hooibalen verschillende dieren. Zijn favoriet is de egel. “Dat is leuk om te voelen. Een egel doet lekker veel pijn.”