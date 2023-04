Duitse toeristen in Groningen

Als je deze week even door de stad bent gelopen dan is het je vast wel opgevallen; overal lopen (Duitse) toeristen rond. Maar wat vinden al die toeristen nou zo interessant aan onze mooie stad?

Nicole Witte, die oorspronkelijk uit Duitsland komt, voelt zich helemaal thuis in Groningen. Ze zorgt er samen met Marketing Groningen voor dat de Duitsers al het moois te zien krijgen in de stad. ‘Vele Duitsers weten niet hoe mooi deze stad is en daarom willen we dat hun graag laten zien,’ vertelt Witte.

Titus Akkermans geeft al jaren lang rondleidingen aan veel toeristen die op bezoek komen in de stad, daaronder dus ook vele Duitsers. ‘Het toeristenseizoen begint dit weekend, en daar zijn wij als stadsgidsen erg blij mee’. Het toeristenseizoen begint onder andere met de bloemenmarkt, komende vrijdag.

Volgens Akkermans is er niet één specifieke plek die alle toeristen het mooist vinden, maar de afwisselende architectuur valt bij de meesten erg in de smaak.