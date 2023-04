Duitse paasvuren in Groningen te ruiken, luchtkwaliteit verslechtert

Foto Joris van Tweel Paasvuur.

Waar in onze regio de paasvuren op Eerste of Tweede Paasdag worden ontstoken is het in Duitsland traditie om op Stille Zaterdag al de bulten met hout en snoeiafval in de brand te steken. En dat is in onze gemeente zaterdagavond goed te ruiken.

Op diverse plekken wordt melding gemaakt dat de paasvuren goed te ruiken zijn. Dat blijkt ook uit gegevens van het Luchtmeetnet. Bij brand komt onder andere fijnstof vrij. Rond 16.00 uur werd door het meetapparaat op de Europaweg 9.55 µg/m³ gemeten. Deze concentratie valt in de lijn der verwachting. Na 16.00 uur neemt de hoeveelheid fijnstof echter flink toe. Van 38.99 µg/m³ om 18.00 uur naar 79.95 µg/m³ om 20.00 uur. Daarmee was de situatie op dat moment onvoldoende. Teveel fijnstof in de lucht kan klachten veroorzaken bij mensen die astmatisch zijn of longziektes hebben. In de tweede helft van de avond is de situatie aan het verbeteren. Rond 21.00 uur werd 45.39 µg/m³ gemeten, waarmee de situatie matig was. De verwachting is dat het niveau de komende uren verder zal verbeteren. De concentraties stikstofmonoxide en stikstofdioxide in Stad zijn goed.

De concentraties fijn stof (PM10) gemeten op de Europaweg: