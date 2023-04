Drie punten heilig voor FC Groningen tegen FC Utrecht

FC Groningen moet het vanavond (vrijdag) in de wedstrijd tegen FC Utrecht stellen zonder Thijmen Blokzijl en de al langer geblesseerde Paulus Abraham.

Blokzijl liep in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een enkelblessure op en is enige weken uitgeschakeld. Trainer Van der Ree weet niet precies hoe lang het gaat duren.

In de strijd tegen degradatie moet alles wijken voor de drie punten tegen FC Utrecht, aldus Van der Ree: “Het spel dat we laten zien, is best wel okay, maar we geven de tegendoelpunten als cadeautjes weg. Daar ben ik strontziek van. Niettemin moeten we elke strohalm die er is vastpakken. Elke keer weer. We zijn als een bokser die klappen krijgt, maar die steeds ook weer moet opstaan. Opgeven is geen optie. Er zijn nog zeven wedstrijden, waarin 21 punten te verdelen zijn. We moeten strijdbaar blijven en er alles aan doen wat we kunnen.”

De afstand tot de veilige plekken in de eredivisie voor FC Groningen is zeven punten. FC Utrecht zal geen cadeaus weggeven, want de club is verwikkeld in de strijd voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

De wedstrijd in de Euroborg begint vanavond om 20.00 uur en staat onder leiding van Jeroen Manschot.