Drie mannen aangehouden voor oplichting en 200 pogingen daartoe

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdag drie personen aangehouden op verdenking van oplichting en computervredebreuk. Twee van hen werden op heterdaad betrapt in de stad.

Het drietal wordt verdacht van het oplichten van in ieder geval acht slachtoffers en ruim 200 pogingen daartoe via bankhelpdeskfraude. Het totale schadebedrag wordt geschat op zo’n 50.000 euro. De verdachten deden zich voor als bankmedewerkers. Ze vertelden hun slachtoffers dat er iets mis was met hun bankrekening en dat ze zo snel mogelijk hun geld moesten veiligstellen.

In sommige gevallen gaven de verdachten aan dat men het programma Anydesk op de computer moest installeren. Dit gaf de verdachten toegang tot de computer, waarna ze geld konden wegsluizen. Ook maakten ze soms gebruik van een koerier die de pas kwam ophalen en waarbij ze de pincode ontfutselden.

Twee verdachten konden op heterdaad worden aangehouden, terwijl ze in de auto met een slachtoffer belden. In plaats van de verdachten kreeg het slachtoffer dus ineens de politie aan de lijn. De aangehouden personen zijn een 21-jarige man uit Delfzijl en een 19-jarige man uit Emmen. Later op de avond werd nog een 23-jarige man uit Emmen aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek gaat door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.