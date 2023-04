Drie auto’s betrokken bij verkeersongeluk Osloweg, forse schade

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de Osloweg zijn drie personenauto’s beschadigd geraakt. Eén persoon raakte gewond. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur op de kruising met de Stettinweg. “Door nog onbekende oorzaak zijn de bestuurders van drie voertuigen op de kruising met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Ten Cate. “Daarbij is er flinke schade ontstaan. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Eén automobilist is gewond geraakt. Deze is door de ambulancemedewerkers behandeld en de persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Gedurende het ongeluk werd het overige verkeer over een andere rijbaan geleid. De afrit van de ringweg was enige tijd afgezet. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak.