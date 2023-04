Drents volleybaltalent Guus Boer (19) is eerste aanwinst van Lycurgus voor komend seizoen

Foto via Lycurgus

Met een handtekening van Guus Boer heeft Samen Lycurgus haar eerste nieuwe speler voor komend seizoen binnen. De 19-jarige passer-loper komt over van het Talentteam van de Nederlandse volleybalbond in Papendal.

De Dwingelder tekent een contract voor één jaar met een optie voor nog een seizoen. Met de komst van Boer en de al bekende Luuk Hofhuis en Jeffrey Klok zijn nu formeel drie spelers voor komend seizoen vastgelegd.

Gedurende de afgelopen twee seizoenen op Papendal bij het Talentteam werd Boer ook een vaste waarde in Jong Oranje. De twee meter lange Drent heeft topvolleybal waarschijnlijk in zijn bloed zitten, want hij is een neefje van oud-international Riëtte Fledderus. Zij werd in 1995 Europees kampioen met Oranje en eindigde in 1996 als vijfde op de Olympische Spelen van Atlanta.

Boer gaat zijn tijd in Groningen combineren met een HBO-studie bouwkunde in de stad. De keuze voor Lycurgus was dan ook niet moeilijk, aldus de Drent: “Het is een mooie club en toen ik net begon met volleybal volgde ik de club al. Het is in mijn ogen één van de beste clubs van Nederland en ik ben blij dat ik mag aansluiten. Ik had andere opties, maar Samen Lycurgus spreekt me als organisatie meer aan.”

Coach Arjan Taaij ziet potentieel in Boer en is blij met zijn komst: “Guus is een ambitieuze en talentvolle passer-loper, die de afgelopen twee jaar alles gespeeld heeft bij het Talentteam. Hij komt nu bij ons om zich de komende periode door te ontwikkelen en de volgende stap in zijn loopbaan te maken.”