Dragshowbar en gaycafé opent uit verzet de deuren op tweede paasdag

Foto: Dorothy's Drag Bar via Instagram

Dorothy’s Drag under the rainbow aan de Pottebakkersrijge opent vandaag (maandag 10 april) haar deuren uit protest tegen de het geweld wat het afgelopen weekend plaatsvond tegen de homogemeenschap. De bar werd daar in de nacht van zaterdag op zondag ook zelf het slachtoffer van.

Het café zou eigenlijk tot donderdag gesloten zijn, maar eigenaar Andy Wilson heeft besloten om de deuren van de bar op Tweede Paasdag toch te openen ‘uit verzet’. “We laten ons niet intimideren door enige vorm van haat of homofobie en daarom gaan we vanaf 15.00 uur open”, schrijft Wilson maandagochtend op Instagram. “Kom en doe mee, neem je vrienden mee, wees samen als één en laat zien dat we niet bang zijn.”

Verschillende medewerkers de dragbar en kroeg werden in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld. Verschillende medewerkers hebben blauwe plekken en kneuzingen opgelopen. De verdachte van de mishandeling is nog niet aangehouden.

