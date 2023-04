“Donderdag veel bewolking, in het weekend buien”

Foto: Joris van Tweel

Het blijft de komende dagen niet droog. Wel krijgen we volgens OOG-weerman Johan Kamphuis te maken met een aantal warme dagen.

“Donderdag is er veel bewolking en lokaal valt er wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Af en toe schijnt de zon. Het wordt 13 graden bij een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. In de avond is er opnieuw kans op een bui. Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en zijn er de lentetemperaturen met 17 tot 19 graden. Het blijft droog en de wind uit het oosten tot zuidoosten is matig, windkracht 3 tot 4. Op zaterdag wordt het met 19 tot 21 graden nog wat warmer. Eerst is er flink wat zon en in de middag neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Later kan er ook wat regen of een bui vallen. De zuidenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

“Zondag vallen er enkele buien, lokaal met een slag onweer, maar schijnt ook af en toe de zon. Verder is het met 14 tot 17 graden nog altijd zacht, al doet de temperatuur wel een stap terug. De zuidwestenwind is matig, rond windkracht 3. Na het weekend zien we op maandag een verdere achteruitgang van de temperatuur naar 10 of 11 graden. Er is geregeld zon maar ook kans op een bui bij een stevige en koude noordwestenwind. Dinsdag en woensdag zijn de veranderingen klein al gaat de wind aan de ketting. De koele noordwestelijke stroming blijft in stand met soms een bui maar ook regelmatig zon bij 10 tot 12 graden.”

