“Donderdag toenemende bewolking en later regen, Paasdagen goeddeels droog”

Foto: Joris van Tweel

Zon en bewolking zullen elkaar de komende dagen gaan afwisselen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is ook wat neerslag niet uitgesloten.

“Op Witte Donderdag begint de dag met af en toe zon, maar neemt de bewolking gaandeweg toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag raakt het zwaar bewolkt en later in de middag volgt vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 11 graden bij een matige zuidoostenwind, kracht 3 of 4. In de nacht naar vrijdag is er af en toe regen bij 6 graden als laagste temperatuur. Op Goede Vrijdag is er veel bewolking met vooral in de ochtend hier en daar wat lichte regen. In de middag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 11 graden bij rustig weer. De oostenwind is zwak, rond kracht 2.”

“Op Stille Zaterdag blijft het droog en zijn er naast een paar wolkenvelden flinke perioden met zon. Bij opnieuw rustig weer wordt het 12 of 13 graden en dus lijkt het uit te lopen op een vriendelijke lentedag. Op Paaszondag is het rustig en veelal droog, al is een buitje niet helemaal uit te sluiten. Verder wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af en wordt het 13 of 14 graden. Op Paasmaandag blijft het tot in de avond droog en is het met vooral eerst af en toe zon zacht. Het wordt 16 tot lokaal 18 graden in het oosten van de provincie. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanaf dinsdag lijkt het opnieuw wisselvalliger te gaan worden en schommelt de temperatuur rond de 13 graden.”

