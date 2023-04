‘Donderdag bewolking en buien, vrijdag veel zon’

Het komende etmaal moeten we nog rekening houden met bewolking en regen. Vanaf vrijdag laat de zon zich meer zien en is het goeddeels droog.

Donderdag verloopt grotendeels bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen. Zo nu en dan kan de zon even tevoorschijn komen. De wind is matig en komt uit zuidelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 of 10 graden. In de avond wordt het droog. De nacht van donderdag op vrijdag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 3 graden komt te liggen. Op vrijdag is er flink wat ruimte voor de zon. Ook is er wat bewolking. Het blijft goeddeels droog. Het wordt 13 graden.

Op zaterdag is er meer bewolking maar is er ook ruimte voor de zon. In de middaguren kan er een bui vallen. Het wordt dan 10 graden. Op zondag zijn de veranderingen klein, hoewel het dan droog lijkt te blijven.